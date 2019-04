Comenentia met Nederlands record naar WK

Warriors weer op voorsprong in play-offs

7:56 Golden State Warriors heeft in de eerste ronde van de play-offs tegen Los Angeles Clippers weer een voorsprong genomen. De titelverdediger in de NBA won het derde duel, in het Staples Center van LA, met 132-105. De stand in de best-of-sevenserie kwam daarmee op 2-1 voor de Warriors, die enkele dagen eerder voor eigen publiek het tweede duel verrassend hadden verloren (131-135).