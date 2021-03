Conor McGregor verdubbelt zijn vermogen met verkoop whiskeymerk

McGregor hielp bij de oprichting van het merk, dat in september 2018 op de markt werd gebracht. Proper 12 werd door de sportieve successen en de aantrekkingskracht van McGregor al snel een groot succes, waarbij het Mexicaanse bedrijf Becle een belang van 20 procent verwierf en dat al snel verhoogde naar 50 procent.



Nu staat Becle, dat ook eigenaar is van het tequilamerk Jose Cuervo, klaar voor een volledige overname van Proper 12, waarbij McGregor een enorme meevaller in zijn zak steekt. De waarde van Proper 12 wordt namelijk geschat op 260 miljoen euro. McGregor zal dat bedrag wel eerlijk delen met zijn manager Audie Attar, maar dan blijft er voor beide heren nog altijd een fijne 130 miljoen euro over. McGregor, die al geldt als een van de best betaalde sterren in de sport, had zijn nettowaarde de afgelopen jaren al enorm zien toenemen dankzij het succes van Proper 12, dat werd gelanceerd onder het moederbedrijf Eire Born Spirits.