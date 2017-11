Cool Runnings II: Nigeria debuteert in bobslee op Winterspelen

,,Ik ben bijna overweldigd door dit nieuws'', liet Adigun weten. ,,Dit is een mijlpaal in de sport voor Nigeria.'' Het team, inmiddels gesponsord door Visa, voldeed deze week in Calgary aan de eisen voor deelname. Nooit eerder was een Afrikaans land bij de mannen noch bij de vrouwen actief in het bobsleeën op Olympische Spelen.



Adigun nam eerder als hordeloopster deel aan de Olympische Spelen van Londen 2012. Ze was een jaar als remster actief in een Amerikaans bobsleeteam, maar ging op zoek naar landgenotes met wie ze een Nigeriaans team kon opzetten. Zo vond ze Onwumere en Omeoga, beiden eveneens actief in de atletiek.



De prestatie van Adigun en haar teamgenoten doet denken aan 1988. Tijdens de Olympische Winterspelen van dat jaar in Calgary (Canada), nam Jamaica voor de eerste keer deel. De Jamaicaanse mannen stonden toen aan de start in de twee- en viermansbob. Dit gaf aanleiding tot de film Cool Runnings.