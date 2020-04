Corona of niet, vechten zullen ze in de UFC

Het is geen geheim dat UFC-baas Dana White koste wat kost zijn gevechten wil laten doorgaan, coronacrisis of niet. Hij deed er alles aan om op 18 april UFC 249 te houden, had zelfs een casino op een indianenreservaat in Californië bereid gevonden om het evenement te huisvesten. Maar daar stak Disney, eigenaar van uitzendgemachtigde ESPN, uiteindelijk een stokje voor.



Dan maar op een geheim privé-eiland dacht White, al door hemzelf omgedoopt tot ‘Fight Island’, maar die plannen zijn nu voor later. Want er is inmiddels groen licht gegeven door de lokale politici in Florida om UFC-evenementen te organiseren. Ron DeSantis, de gouverneur van Florida en een echte Trump-adept, besloot onlangs al dat sportorganisaties met een nationaal publiek gelden als een ‘essentieel bedrijf’ in de staat. Dat klonk White natuurlijk als muziek in de oren. Nu nog een plek uitkiezen en dat is uiteindelijk Jacksonville geworden.