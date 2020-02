Coronavirus slaat gaten in sportkalender

Door Arjan Schouten



De Grand Prix van China was nog niet uitgesteld of het volgende twijfelgeval op de sportkalender diende zich al aan. Twee weken voor de afgelaste Formule 1-race in Sjanghai worden Max Verstappen en co. namelijk verwacht in Vietnam, waar de eerste race in Hanoi op 5 april op de agenda staat. In het grensland van China werd eerder deze week een dorp van zo’n 10.000 inwoners nabij Hanoi na de ontdekking van vijf besmettingen volledig in quarantaine geplaatst. Vooralsnog maakt sportief directeur van de Formule 1 Ross Brawn zich niet al te veel zorgen. Tegenover persbureau Reuters noemde hij de situatie in Vietnam ‘vergelijkbaar met die in het Verenigd Koninkrijk’. ,,Er zijn enkele gevallen, maar niet op zo’n dusdanige schaal dat we ons zorgen maken.’’