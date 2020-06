Coronel mag los: ‘Een genot om weer te racen, dit is ons leven’

Maar dat hij in 2020 niet heel veel van de wereld gaat zien, daar heeft Coronel zich al bij neergelegd. Na de afspraak in Portugal wacht de volgende race pas eind augustus in Zuid-Frankrijk. ,,Alles wordt Europees in ons kampioenschap, we gaan nergens anders heen’’, weet hij nu al. ,,Officieel moet het wereldkampioenschap toerwagens op drie continenten worden gereden, maar het slot staat bijvoorbeeld gepland in Azië. Vergeet het maar, dat gaat never nooit gebeuren. Net als in de Formule 1 trouwens. Dat Japan en Singapore daar wegvallen, is voor mij helemaal geen nieuws. Dat wordt allemaal gewoon Europa. Dat vullen ze hier helemaal in.’’



Zo staat ook het circuit van Portimao waar Coronel nu is, genoteerd als een potentiële F1-locatie ter vervanging van een overzeese race. En daar in de Algarve is het best goed toeven nu, merkt hij. ,,Maar iedereen die zegt dat hier helemaal niks aan de hand is, die liegt hoor’’, aldus Coronel. ,,Vanmorgen ging ik overenthousiast op het hotelbuffet af, maar ik werd meteen teruggefloten. Moest alles van tevoren aanwijzen, dan werd naar de tafel gebracht. En het hotel is gewoon leeg, het is nergens druk. Op het vliegveld was autoverhuurbedrijf Hertz niet eens open, dat zegt genoeg. Twee taxi’s stonden er, verder is het doodstil. Reclamezuilen staan niet eens aan. De energie spat overal van af, maar het kan nergens heen. We zitten echt in een overgangsfase, nu. Langzaam op weg naar de fase dat alles weer opgestart kan worden.’’