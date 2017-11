Corruptie-onderzoek doet Frank Fredericks ook als IOC-lid das om

Fredericks, een IOC-lid uit Namibië die als topsprinter twee keer zilver won op de 100 meter (1992 Atlanta en 1996 Barcelona), ligt zwaar onder vuur in een Frans onderzoek naar corruptie bij het bid voor Spelen in Rio de Janeiro. Hij zou op de dag van de stemming voor de Zomerspelen van 2016, in 2009, 300.000 dollar hebben aangenomen.



In een verklaring laat het IOC na een bijeenkomst in Rome weten ,,dat de ernst van de beschuldigingen en de reputatie van het IOC'' voldoende reden was om Fredericks te schorsen voor als zijn taken als IOC-lid.



De atletiekfederatie zette Fredericks eerder dit jaar al uit het hoofdbestuur. Hij ontkent steekpenningen te hebben aangenomen. Volgens Fredericks was het geld, ongeveer 280.000 euro, bestemd voor de promotie van atletiek in Afrika.