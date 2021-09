Coureur Palou eerste Spaanse winnaar IndyCar, Veekay valt uit in laatste race

De race in Long Beach werd gewonnen door Colton Herta. Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout kwam er in de laatste race niet aan te pas. Hij viel uit. Van Kalmthout heeft zijn contract bij Ed Carpenter Racing verlengd. Hij wil in 2022 meestrijden om de titel. Eerder dit jaar won hij in Indianapolis. In het klassement werd hij 12de.