Cruciale fout van Rinus van Kalmthout in Indy500: ‘Racen kan leuk zijn, maar dit is heel frustrerend’

Hij verloor de controle over zijn bolide en klapte met hoge snelheid tegen de muur op de legendarische baan in Indianapolis.



Voor Veekay, zoals Van Kalmthout in de VS door het leven gaat, is het winnen van de Indy500 een droom. Hij wil dolgraag in de voetsporen treden van Arie Luyendijk die als enige Nederlander de race in 1990 en 1997 won en daarmee een heldenstatus verwierf in Amerika.