Curlers hopen op heksenketel in Leeuwarden: ‘Aandacht krijg je alleen door te presteren’

,,Tja, de Spelen zijn natuurlijk het ultieme doel, waar je het allemaal voor doet”, zegt skip (aanvoerder) Jaap van Dorp. De ervaren curler uit Waddinxveen weet maar al te goed dat er nog nooit een Nederlands team naar de Olympische Spelen ging. ,,De sport is natuurlijk niet populair in Nederland, maar juist een plaatsing voor de Spelen kan enorm veel helpen aan publiciteit.”

Het toernooi in Leeuwarden, al een primeur voor Nederland, is een uitgelezen kans om mensen meer enthousiast te maken over curling. ,,Er is nog geen nieuwe generatie opgestaan,” vertelt Van Dorp, die samen met Laurens Hoekman, Wouter Gosgens en Carlo Glasbergen al meerdere jaren Nederland op WK’s en EK’s vertegenwoordigt. ,,We voelen geen druk om de sport extra te promoten, aandacht voor de sport krijg je alleen door te presteren. Maar we willen ook niet de eerste en de laatste Nederlandse curlers zijn die de Spelen halen”

Quote Als we in Canada gewoon in een winkel staan komt iedereen handteke­nin­gen van deze jongens. Shari Leibbrandt-Demmon, bondscoach

Nederland was nooit eerder gastland bij een internationaal curlingtoernooi van deze omvang. ,,Vaak bestaat ons ‘eigen publiek’ uit 30 tot 40 man aan Nederlandse supporters, dus ja, een heksenketel zou prachtig zijn,” zegt Hoekman. ,,Dit wordt onze eerste echte ervaring met Nederlands publiek. Het kan denk ik alleen maar positief uitpakken. Aanmoediging is nooit verkeerd en we laten ons niet afleiden.”

Maar eventuele roem is de heren niet onbekend. ,,In het buitenland zijn ze heel populair”, vertelt bondscoach Shari Leibbrandt-Demmon. ,,Als we in Canada gewoon in een winkel staan komt iedereen handtekeningen van deze jongens. Bij grote kampioenschappen in Las Vegas of Canada zitten er ook soms 15 duizend mensen, dus publiek zal ze niet afleiden.”

Straalkacheltjes van 50 watt

Een volle hal in Leeuwarden betekent ook dat de curlers zich anders moeten instellen op het ijs. ,,Elke supporter is een straalkacheltje van 50 watt en zorgt voor extra luchtvochtigheid", legt Gosgens uit. ,,We trainen het hele jaar door op verschillende ‘ijscondities’ in Zwitserland, Tsjechië, Canada, Noorwegen. Door de kleinste dingen kan het ijs al anders zijn en we moeten overal op voorbereid zijn.”

Op dat gebied is er ook weinig thuisvoordeel. ,,De WCF (World Curling Federation, red.) heeft een team van experts die een week lang dag en nacht met het ijs bezig is, en niemand in Nederland kan dat nabootsen", vertelt sportmarketeer Dagmar van Stiphout. Glasbergen voegt eraan toe dat in Nederland die expertise nog ver te zoeken is. ,,Je moet je voorstellen dat Thialf, wat al zo lang bestaat, pas afgelopen EK zei: ‘Het is ijs is nu eindelijk top’. Het is een vak apart, en die expertise op curlinggebied is er nog niet.”

De Nederlandse curlingmannen vertrekken eerst naar het EK in Noorwegen, waar ze zich kunnen plaatsen voor het WK. Dan gaan ze vrijwel direct door naar Leeuwarden voor het allesbepalende OKT tussen 4 en 19 december in de Elfstedenhal, waar de zeven deelnemende landen strijden voor drie olympische tickets.

