Curlingmannen op WK onderuit tegen Zweden

Eerder zorgde de ploeg van skip Jaap van Dorp voor een grote stunt door het gastland aan de kant te zetten met 6-4. Tegen Zweden, die bij de Winterspelen in Pyeongchang de finale verloor van de VS, kwamen de Nederlandse curlingers direct met beide benen op de grond.



In het eerste end pakte de zevenvoudig wereldkampioen direct een 2-0 voorsprong en gaf deze marge in het vervolg niet meer uit handen. Het betekende het tweede verlies voor Oranje na de nederlaag in het openingsduel met Zuid-Korea (4-7). Later vandaag treft Nederland eerst Japan en vervolgens Duitsland.