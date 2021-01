Curry blinkt uit met recordscore van 62 punten tegen Trail Blaizers

Meevaller voor Iserbyt: geen botbreuk geconsta­teerd na val

26 december Eli Iserbyt heeft bij zijn valpartij tijdens de zevende manche uit de Superprestigereeks in Heusden-Zolder geen breuk in zijn elleboog opgelopen. Dat bevestigt de ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal van de Belg, die tot zaterdag leider van het klassement was. Iserbyt moet zondag wel de wereldbeker in Dendermonde laten schieten.