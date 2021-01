Curry met Golden State Warriors te sterk voor LA Lakers, opnieuw glansrol voor Harden bij Nets

Stephen Curry was topschutter bij de Warriors met 26 punten, gevolgd door Kelly Oubre Jr. (23 punten), Eric Paschall (19 punten en Andrew Wiggins (18 punten). Curry had ook nog eens zeven rebounds, waarmee hij een belangrijke rol speelde voor zijn team. LeBron James kwam voor de Lakers tot vijf rebound, vijf assists en 19 punten. Dennis Schröder zorgde voor 25 punten namens de Lakers op Martin Luther King Day, waarop zoals gebruikelijk veel teams in de NBA in actie kwamen.



Golden State Warriors kende een teleurstellende seizoensstart in de NBA met zes zeges en zes nederlagen in de eerste twaalf duels, maar de balans slaat nu dus weer positief uit voor het team van coach Steve Kerr. De Lakers staan nu op elf zeges en vier nederlagen in dit seizoen. De Lakers gaan daarmee aan kop in de Western Conference van de NBA, de Warriors staan zevende. De bovenste zes teams uit beide Conferences plaatsen zich voor de Play-Offs, maar voor de nummers zeven tot en met tien zijn er dit seizoen ook nog de Play-Inns als ontsnappingsroute.