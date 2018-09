D-day voor Luiten en KLM Open

Vandaag over precies een week begint de 99ste editie van het toernooi op golfbaan The Dutch in het Gelderse Spijk. ,,Een goed moment dus om de knoop definitief door te hakken. Nog langer een besluit uitstellen of het herstel afwachten, wil ik niet. Daar wordt de hele situatie alleen maar onrustiger van. Dit is het meetmoment.’’



Onder toeziend oog van de chirurg die hem opereerde en zijn fysiotherapeut gaat Luiten vandaag zijn pols testen. ,,Alles moet kloppen. De kracht, mobiliteit en flexibiliteit moeten goed zijn. Als één van de onderzoekjes negatief is, dan doe ik niet mee aan de KLM Open. Ik neem dat besluit, samen met de chirurg die leidend is.’’