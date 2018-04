Dafne ontmoet zichzelf, Groenewegen geniet van rust

Herlings oppermachtig bij GP in Trentino

8 april Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Trentino op zijn naam geschreven. Met de zege in beide manches op het Italiaanse circuit is de 23-jarige Brabander ook alleen leider in het WK-klassement. Herlings heeft 191 punten, tien meer dan regerend wereldkampioen Antonio Cairoli.