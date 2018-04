Dafne Schippers weer blikvanger FBK Games

Schippers dook in 2015 in het Fanny Blankers-Koen Stadion als eerste Nederlandse onder de elf seconden op de 100 meter: 10,94. Het jaar erna zette ze 22,02 neer op de 200 meter. Ze loopt haar eerste wedstrijden van het buitenseizoen in mei in de Diamond League: op 4 mei de 100 meter in Doha en op 12 mei de 200 meter in Shanghai.