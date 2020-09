Dallas Stars naar finale om Stanley Cup

De Rus Denis Goerianov maakte in Edmonton, een van de twee Canadese steden waar de play-offs na de maandenlange corona-onderbreking worden gespeeld, de beslissende treffer. Dallas Stars won de Stanley Cup in 1999. Een jaar later bereikte de club opnieuw de grote finale van de NHL, maar daarin was New Jersey Devils te sterk.



De Stars gaan het als kampioen van de westelijke divisie in de eindstrijd van de Amerikaanse ijshockeycompetitie opnemen tegen Tampa Bay Lightning of New York Islanders. Tampa Bay leidt in de serie met 3-1 en kan dinsdagavond de beslissende vierde overwinning binnenhalen.