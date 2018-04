Daniëlle Mulder tweede versterking Borhave

Mulder (19) is een linkerhoekspeelster. Ze maakt de overstap vanuit Kwiek Raalte, waar ze in de landelijke A-divisie jeugd uitkwam.

Mulder is begonnen met handbal bij EHC in Enschede en via Combinatie'64 is ze gaan spelen in de landelijke A-divisie bij Kwiek Raalte. Mulder ziet de stap naar Borhave als een mooie kans om in de eredivisie te gaan handballen en zichzelf verder te ontwikkelen binnen de selectie.