Darius van Driel stijgt bij Dutch Open naar zevende plaats

Golfer Darius van Driel is bij het Dutch Open in Cromvoirt gestegen naar de zevende plek. De 32-jarige Nederlander ging zaterdag op golfbaan Bernardus rond in 66 slagen (6 onder par). Daarmee belandde hij na drie speeldagen op een totaal van 204 slagen (-12).

Van Driel liet tijdens zijn derde rondgang een eagle, vijf birdies en een bogey noteren. Hij evenaarde zijn prestatie van een dag eerder toen hij eveneens in 66 slagen klaar was met de 18 holes. Van Driel begon voor eigen publiek op donderdag met een rondje par (72 slagen).

Philip Bootsma, Daan Huizing en Sven Maurits bezetten met een score van 210 slagen de gedeelde 35e positie. Rowin Caron staat na drie ronden op de 46e plek met een totaal van 211. Mike Toorop belandde met een score van 212 op de vijftigste positie, gevolgd door Nordin van Tilburg (65e met 214), Lars van Meijel (70e met 215) en Koen Kouwenaar (76e met 219).

Volledig scherm Darius van Driel. © ANP

Maurits was zowel na de eerste dag als na de tweede dag nog de beste Nederlander in het klassement. Hij zakte zaterdag echter 23 plaatsen in de stand door een omloop van 73 slagen. Hij produceerde nog wel drie birdies, maar ook twee bogeys en een dubbel bogey.

De Zweed Kristoffer Broberg is een klasse apart bij het toernooi in Brabant. Hij verstevigde zijn leidende positie met een omloop van slechts 61 slagen, goed voor een score van 193 (-23). Broberg gaat met een voorsprong van liefst 8 slagen op nummer 2 Marcus Helligkilde uit Denemarken de laatste dag in.

Volledig scherm Kristoffer Broberg. © reuters

De derde ronde van het Dutch Open ging wat later van start wegens dichte mist op Bernardus in Cromvoirt. De eerste golfers sloegen pas om 10.25 uur af en er werd gestart op twee tees, die van de eerste en de tiende hole. Het was de bedoeling dat al voor 08.00 uur de eerste ballen geslagen zouden worden, maar door de mist was het zicht te beperkt.

In Le Pian-Médoc eindigde de Nederlandse golfster Pasqualle Coffa op de gedeelde twintigste plek bij het Ladies Open de France. Ze kwam na drie ronden uit op een score van 212 slagen. De eindzege was voor de Française Céline Boutier, die finishte met een score van 202 slagen. Het was haar derde overwinning op de Ladies European Tour.

