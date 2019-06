De Geus vervangt Croon in hockeyselectie

Het Nederlands team neemt het zondag in Amstelveen op tegen Groot-Brittannië in de strijd om de derde plek in de Pro League.



De ernst van de blessure van Croon is nog niet bepaald. De middenvelder van Bloemendaal kwam al in het eerste kwart hard in botsing met een Belg. Hij greep naar zijn schouder en schreeuwde het uit van de pijn. Hij werd vrijwel direct met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.