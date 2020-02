De Gold Coast heeft goed uitgepakt voor Epke Zonderland

Met enkele collega-turners en begeleiders bewoonde Zonderland de afgelopen weken een appartement aan zee. Het was nog even onzeker vanwege de bosbranden, maar Gold Coast bleef gespaard en ondervond ook geen last van de rook waar tennissers op de Australian Open in Melbourne wel door werden geplaagd. ,,Ook omdat de wind gunstig stond was er geen probleem." Het lang van huis zijn zonder vrouw en anderhalf jaar oude zoon Bert Eize werd 'opgelost' met facetimen. ,,Na Melbourne reis ik naar Dubai, waar de familie er een weekje bij is." Zonderland blijft erna in het Midden-Oosten voor wereldbekerwedstrijden in Bakoe en Doha.