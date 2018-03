De kansen van Sifan Hassan op goud in drie vragen

WK indoorSifan Hassan maakt een goede kans om vanavond een medaille te halen op dag 1 van de WK indoor in Birmingham. Of het goud wordt, hangt vooral af van het antwoord op de onderstaande drie vragen.

Door Pim Bijl



Houdt ze haar hoofd koel?

Sifan Hassan is een onberekenbare loopster. Tijdens de 3000 meter zal ze ronde na ronde haar hoofd koel moeten houden en de juiste keuzes moeten maken. Twee jaar geleden in Portland lukte dat op de 1500 meter, maar vorig jaar op de WK in de Londense buitenlucht ging het mis. Veel te vroeg zette ze haar eindsprint in. Een middenlangeafstand win je niet alleen met de beste benen, maar ook met de beste strategie.

Hoe goed is Genzebe Dibaba?

Als Hassan goud wil halen, moet ze afrekenen met Genzebe Dibaba. De Ethiopische is houdster van alle wereldindoorrecords op de afstanden vanaf de 1500 meter tot en met de 5000 meter. Niet zomaar iemand dus. Maar vorig jaar stelde Dibaba ernstig teleur op de WK in Londen. De grote vraag is hoe ze vanavond op de baan verschijnt. Overigens zijn er met Helen Obiri, Laura Muir en Yomif Kemelchameer meer kapers op de kust.