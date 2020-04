De marathon die hij nooit liep: hoe het vandaag had moeten zijn voor Pim Bijl

Het is zeven uur ’s ochtends en ik ben wakker geworden door mijn langzaam oplichtende wekker die ik deze voorbereiding heb aangeschaft in mijn niet te stoppen drang naar zaken die mij wellicht, eventueel, hopelijk een iets betere marathonloper zouden maken. Vandaag moet blijken of al die maanden voorbereiding passen in een inspanning van 2 uur en 38 minuten, de in mijn gedachten gekerfde tijd.



Het verduisterende rolgordijn schiet omhoog, ik tuur naar links en zie de start. Nog geen lopers. Vanuit mijn slaapkamer op de derde etage van de flat waar ik woon op de Schiedamsesingel kijk ik dagelijks even de verte in, naar de Schiedamsedijk, waar op deze voor mij magische dag in april 17.000 lopers samendrommen en door een kanon worden weggeschoten voor een slijtageslag van 42 kilometer en 195 meter.



Het ontbijt op wedstrijddagen is al heel mijn lopersleven hetzelfde. Vijf witte boterhammen met pindakaas en banaan, appelstroop en honing. Eenvoudig verteerbaar, vezelarm, koolhydraatrijk. Sommige sporters krijgen door de gierende zenuwen geen hap door hun keel, mijn eetlust is echter nooit te stillen. Ik zet filterkoffie. In het leven zijn er weinig garanties, maar twee grote mokken zwarte koffie brengen de stoelgang zonder uitzondering in een stroomversnelling. Nog nooit heb ik een dixi opgezocht tijdens een wedstrijd en dat zal mij ook vandaag niet overkomen.