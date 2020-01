De mooiste foto's van Kobe Bryant door de jaren heen

Opgegroeid in Milaan Van Basten was de favoriete voetballer van Milan-fan Kobe Bryant

21:59 Kobe Bryant was naast basketballer ook een groot van fan voetbal. De NBA-legende woonde in Milaan en genoot daar destijds volop van AC Milan, met voorop Marco van Basten. ,,Dat was mijn team. Marco van Basten was mijn favoriete speler”, zei de betreurde Bryant in 2016 in een kort interview met oud-voetballer Thierry Henry op het YouTube-kanaal van de NBA.