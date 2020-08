De problemen van Dafne zijn nog niet achter de rug: ‘Ik moet slimmer zijn nu’

Visser snelste op 100 meter Klaver pakt Nederland­se titel op 200 meter na afmelding Schippers

17:42 Lieke Klaver heeft op de NK atletiek in Utrecht de titel veroverd op de 200 meter. De 22-jarige atlete uit Enkhuizen spurtte in de finale op atletiekbaan Maarschalkerweerd naar het goud in een tijd van 22,95. Marije van Hunenstijn rende naar het zilver in 23,04, Femke Bol behaalde het brons met 23,40.