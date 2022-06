‘De talenten worden nog te vaak naar het schaatsen gehaald, terwijl ze skaten leuker vinden’

Met video Nederland­se hockeyers winnen in Pro League van Spanje

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League gewonnen van Spanje. Oranje deed dat met 4-3. Oranje was al zeker van de winst in het toernooi. Bondscoach Jeroen Delmee zei vooraf daarom het duel met Spanje mede te willen gebruiken om tactisch bepaalde dingen uit te proberen.

25 juni