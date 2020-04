De verjaardag van… Jeroen Dubbeldam: ‘Het is lastig om gemotiveerd te blijven’

Jeroen, van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het? ,,Bedankt! Ik vier mijn verjaardag nooit zo uitbundig moet ik eerlijk zeggen. Ik ga liever naar andermans verjaardag dan die van mezelf. Door ons paardenbedrijf heb ik nu ook gewoon genoeg werk omhanden. Vanmiddag komen mijn kinderen, doen we de barbecue even aan en komen mijn ouders nog even langs. We hebben gelukkig alle ruimte hier dus we kunnen mooi op gepaste afstand van elkaar zitten. Het is ook nog een beetje mooi weer dus kunnen we gewoon lekker met het gezinnetje van de zon genieten.”

Hoe kom je de tijd door, zo zonder sport? ,,Ja dat is moeilijk. Ik vind het lastig om gemotiveerd te blijven want je hebt geen doel om naar toe te werken. Maar goed, wij hebben hier tussen 20 en 30 paarden die in training zijn. En die kan je niet in het hok laten staan, die hebben toch beweging nodig. Dat moet toch allemaal doorgaan. Als je het lijf van een paard een tijd lang niet in training hebt, dan vallen die spieren al snel terug. Voordat je dat dan weer terug hebt getraind voor een evenement, dan ben je gewoon te laat. Dus we proberen dat zo goed mogelijk te onderhouden, zodat je daarin geen achterstand krijgt.”

Dat jaartje extra voorbereiding voor de Olympische Spelen komt dus eigenlijk nog wel een beetje handig uit, qua opleiding voor je nieuwe paard?

,,Als je het zo bekijkt komt het zeker niet slecht uit. Je mag er niet zo over denken want daar zijn de omstandigheden niet naar, maar hierdoor kan ik wel een nog betere combinatie vormen met mijn paard. We kunnen elkaar nog beter leren kennen. In mijn ogen kan dit paard een kandidaat zijn voor het Nederlands team op de Olympische Spelen. De ontwikkeling ging volgens plan, alleen staat dat nu natuurlijk stil. We kunnen thuis er wel voor zorgen dat de conditie op peil blijft. En wanneer er dan weer een evenement komt, dat het paard er dan klaar voor is. Want ik moet me nog wel bewijzen met dit paard ten opzichte van de bondscoach en de rest.”