De verjaardag van… Kira Toussaint: ‘Heel lullig, maar dit is misschien wel hét moment om een slag te slaan’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Kira Toussaint (26), een zwemster die haar successen tot nu toe vooral kende op het EK korte baan zwemmen met als specialiteit de rugslag.

Kira, van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het?

,,Dankjewel! Ik heb gisteren drie taarten gemaakt. Ik heb vanochtend gezwommen en heb voor de mensen met wie ik train taart meegenomen. Het is wel een beetje gek, zo trainen. Normaal spreek je iedereen uit het team wel. Nu is dat een stuk minder tijdens het trainen. Maar trakteren blijft leuk. Voor de rest van de dag heb ik een soort van planning gemaakt. De hele dag komen er een paar mensen gefaseerd langs. Echt verschrikkelijk is dat, zo’n planning maken. Maar het is niet anders.”

Je mag dus weer trainen. Hoe bevalt dat?

,,Het bevalt heel goed. Ik ben blij dat we gewoon weer in Amsterdam kunnen zwemmen. Het is wel vervelend dat gisteren bekend is geworden dat ook het WK kortebaan in december is afgelast. Dat vind ik wel heel jammer. Daar wilde ik echt graag gaan knallen. Maar verder vind ik het gewoon fijn om weer bezig te zijn.”

Want hoe gaat dat trainen nu precies?

,,De groep bestaat uit negen mensen en we hebben acht banen. Twee mensen uit de groep wonen in één huis dus die mogen bij elkaar in de baan zwemmen. Maar iedereen heeft dus zijn eigen baan, die van mij is dan bijvoorbeeld baan drie. We doen natuurlijk ook altijd een warming-up van tevoren en dan ben ik ook nummer drie in de rij. En tijdens het trainen heeft iedereen dan zijn eigen schema. Maar dat hebben we normaal gesproken ook altijd.”

Hoe kwam je de afgelopen tijd een beetje door, zo zonder sport?

,,In het begin had ik heel erg de neiging om te gaan fietsen en hardlopen. Ik heb wel geleerd dat hardlopen niet echt aan mij besteed is. Ik kreeg overal pijntjes. Maar ik heb een hometrainer en die zette ik dan voor de TV. Een soort van Netflix en fiets, dus dat was wel prima eigenlijk. Maar ik ben er wel heel erg achter gekomen dat ik zwemmen heel erg waardeer. Dat ik het echt fijn vind om in het water te liggen. Met zwemmen merk je gewoon niet dat je zweet. Ik ben wel blij dat ik zwemster ben.”



Nu je een tijdje niks heb kunnen doen, ga je dan ook meer reflecteren op de dingen die je hebt bereikt en wat je in de toekomst nog wil bereiken?

,,Ik heb wel filmpjes teruggekeken van het EK van afgelopen december. Omdat dat ook zo goed ging. Dan denk je wel bij jezelf van: wacht even, hier doe je het allemaal voor. Zulke momenten wil je vaker beleven. Maar aan de andere kant is het ook wel een beetje deprimerend. Je herinnert jezelf er ook aan wat er allemaal niet kan op het moment. Maar, het helpt ook wel dat iedereen in hetzelfde schuitje zit.”

En over de toekomst, hoe zien de komende maanden er uit?

,,We hebben dit jaar hopelijk nog de International Swimming League. Die is nog niet gecanceld. Die zou dan in oktober, november en december zijn, alleen ook die schema’s zijn nog onduidelijk dus dat is afwachten. Maar daarna komt natuurlijk het volgende seizoen, 2021. En in 2021 en het eerste gedeelte van 2022, dus anderhalf jaar tijd, staan vooralsnog zeven internationale toernooien gepland. Dat is wel heel bizar, want normaal zijn er per jaar maar twee toernooien. Nu gaan we er dus zeven in anderhalf jaar doen. Dat wordt wel pittig. Maar het is nu vooral de taak om fit te blijven voor die toernooien, dat we dan heel goed zijn. In sommige landen in de wereld kunnen ze nu nog niks. En veel van mijn concurrenten komen uit andere landen. Dus dit is eigenlijk wel hét moment om een slag te slaan. Dat is heel lullig, maar zo werkt het nou eenmaal.”