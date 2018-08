De Vries verovert eerste poleposition in Formule 2

In de kwalificatie was de coureur van het Prema-team met afstand de snelste: 1.56,054. De Britse klassementsleider George Russell gaf als nummer 2 ruim vier tienden van een seconde toe (1.56,457). Lando Norris kwalificeerde zich als vijfde. De Britse tiener mocht eerder op dag in de Formule 1 de eerste vrije training voor zijn rekening nemen bij het team van McLaren, waar hij de bolide van Fernando Alonso overnam. Norris was in de training zowaar sneller dan Stoffel Vandoorne, de vaste coureur van McLaren.

Zaterdag is op Spa-Francorchamps de hoofdrace in de Formule 2 over 25 rondes, zondag volgt de sprintrace over 18 rondes. De Vries won dit seizoen vooralsnog twee keer, de sprintrace in Frankrijk en hoofdrace in Hongarije. Hij staat in het WK-klassement op de vijfde plaats.