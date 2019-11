De Vries zevende na inhaalrace in Formule E

Europese Tour Luiten zet opmars voort in Dubai

14:38 Joost Luiten is na een matige start aan een opmars bezig bij het slottoernooi van de Europese Tour in Dubai. De 33-jarige Rotterdammer legde zijn derde ronde op de banen van de Jumeirah Golf Estates af in 68 slagen, vier onder het baangemiddelde.