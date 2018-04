De Wit begint EK judo in Tel Aviv met ippon

De vijfde plaats was tot dusverre de beste prestatie van De Wit (22) op een EK. Nu is een plaats op het podium zijn doel. De Belg Sami Chouchi is zijn volgende tegenstander.

In de klasse tot 63 kg won Sanne Vermeer van de Poolse Agata Ozdoba-Blach. Ze sloeg toe in extra tijd na drie minuten met een golden score. Juul Franssen, die in dezelfde klasse uitkomt, had in de eerste ronde een bye. Dat geldt ook in de -70 voor Sanne van Dijke en Kim Polling.