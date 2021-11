Debutant Blummenfelt verbetert wereldrecord op Ironman

Hij haalde meer dan zes minuten af van het vorige record, dat op naam stond van de Duitser Jan Frodeno (7.27.53). Blummenfelt maakt een bijzonder succesvol jaar door. Hij kroonde zich in Tokio al tot olympisch kampioen en veroverde onlangs in het Canadese Edmonton de wereldtitel op de olympische afstand. In Comuzel had hij meer dan een kwartier voorsprong op de nummer 2, de Zwitser Reudi Wild (7.36.35).

Sterke stroming

Het is echter nog niet zeker of de Noor het wereldrecord officieel op zijn naam geschreven krijgt. De stroming zou bij het zwemonderdeel te veel in zijn voordeel zijn geweest, waardoor de recordtijd niet betrouwbaar is. Jan Frodeno zwom voor zijn wereldrecord de 3,8 kilometer in 45’58. Blummenfelt deed dat zondag in 39’41, en kwam niet eens als eerste uit het water.