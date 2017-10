Debutant Van der Mark laatste tijdens kwalificaties, pole voor Pedrosa

De Italiaan Valentino Rossi leek met 1.59,498 even de snelste tijd te gaan pakken, maar er doken in de slotfase nog drie coureurs onder zijn tijd. Marc Márquez, de teamgenoot van Pedrosa en leider in het wereldkampioenschap, kwam slechts tot de zevende tijd. Hij kwam eerder in de kwalificatie ten val.



Van der Mark sloot zijn eerste kwalificatie in de MotoGP af met de laatste tijd. De Nederlandse debutant kwam tot 2.02,376 op de Monster Yamaha. Van der Mark neemt in Sepang de plaats in van de Duitser Jonas Folger, die nog niet hersteld is van een virusinfectie.