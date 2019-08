Deceptie volleybalsters tegen Italië: missen eerste kans op ticket Spelen

Bendsney­der zakt ver terug in Mo­to2-ra­ce, zege voor Álex Márquez

4 augustus Wegracer Bo Bendsneyder is er ondanks zijn goede startplaats niet in geslaagd punten te pakken in de GP van Tsjechië in de Moto2-klasse. De Rotterdammer vertrok vanaf de achtste startpositie maar viel al in de eerste ronde terug naar de 22e plaats. In de door de Spanjaard Álex Márquez gewonnen race finishte Bendsneyder als zeventiende.