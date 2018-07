Deelname Varenhorst aan EK beachvolley onzeker

Hij hoopt voldoende hersteld te zijn om het maandag in Utrecht op te nemen tegen de Fransen Youssef Krou en Quincy Aye in de eerste groepswedstrijd.

Het duo heeft na overleg met de medische staf van Beachvolleybal Team Nederland bepaald dat deelname waarschijnlijk mogelijk is. ,,Er is sprake van een typische verzwikking", laat Varenhorst weten via de volleybalbond Nevobo. ,,Ik ben bezig met oefeningen en we gaan kijken of ik morgen kan spelen. Ik ga mij in ieder geval op dit moment niet terugtrekken uit het toernooi."