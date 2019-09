Deelstra en Van Nunen missen limiet Tokio

Coleman nuchter na WK-goud ‘Ik ben niet de nieuwe Usain Bolt’

11:11 Christian Coleman is er duidelijk over: ,,Ik ben niet de nieuwe Usain Bolt”. Dat zei de Amerikaanse sprinter na zijn overtuigende overwinning op de 100 meter bij de WK atletiek in Doha. ,,Ik denk dat niemand in staat is hem te evenaren. Je kunt alleen maar proberen het beste uit jezelf te halen en niet zoals hij te willen zijn.’'