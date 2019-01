Deense handballers tegen Noorwegen in WK-finale

Noorwegen bereikte in 2017 in Frankrijk voor het eerst de WK-finale maar verloor toen van het gastland. Noorwegen sloeg vooral toe in de tweede helft. Tot de rust bleef Duitsland met de steun van een uitverkocht huis redelijk in de buurt (12-14), daarna sloegen de Noren via hun topscorer Magnus Röd toe en liepen uit naar 31-25.

Denemarken had eerder op de dag Frankrijk onttroond. In Hamburg won de regerend olympisch kampioen voor 12.500 toeschouwers met 38-30 van de zesvoudig wereldkampioen. Onder leiding van Mikkel Hansen, met 65 doelpunten tot dusverre de topscorer van dit WK, domineerden de Denen de wedstrijd. Hansen maakte zelf twaalf treffers in de overtuigende overwinning op de Franse handballers. In de finale van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 had Denemarken Frankrijk ook al verslagen.