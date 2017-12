Dekker ook in Cortina d'Ampezzo niet in de finales

Donderdag was ze in Carezza ook al voortijdig klaar met de 21ste plaats. Als Dekker naar de Olympische Spelen van Pyeongchang wil, moet ze in januari in de top vijftien van de wereldranglijst staan en één keer bij de eerste acht eindigen bij een wereldbekerwedstrijd. Dat is nu nog niet het geval. Dekker nam op zeventienjarige leeftijd al deel aan de Spelen van Sotsji, waar ze 22ste werd op de reuzenslalom.