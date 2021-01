Denise Betsema heer en meester in Vestingcross

Betsema finishte met meer dan een minuut voorsprong op haar landgenotes. Annemarie Worst maakt het Nederlandse feestje in Zeeland in de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen compleet met de vierde plaats. “Ik voelde me hier wel thuis, met de dijken en bij het water”, zei de van Texel afkomstige Betsema. Ze nam na een goede start van de Belgische Sanne Cant de leiding snel over en breidde haar voorsprong steeds verder uit. Betsema was dit wereldbekerseizoen twee keer derde en een keer achtste geworden.

De 31-jarige Brand had de wereldbekerwedstrijden van Tabor (Tsjechië), Namen en Dendermonde (beide in België) gewonnen en begon in Zeeland zodoende als de onbedreigde leider in het wereldbekerklassement. Het circuit omvat dit seizoen slechts vijf wedstrijden. De laatste is over drie weken in het Belgische Overijse.