Derde dagzege voor 'Monsieur Dakar' in Argentinië

'Monsieur Dakar'finishte in een tijd van 4.43.46. De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers gaf in zijn Toyota als nummer twee 8.46 minuten op hem toe. Carlos Sainz kwam als derde over de finish in Belén, op 13.07 van de winnaar. De Spaanse rallyveteraan bleef in zijn Peugeot leider in het algemeen klassement, met een voorsprong van ruim 50 minuten op Peterhansel.