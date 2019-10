Derde recordrace op rij levert Kamminga olympisch ticket op

De schoolslagspecialist bleef bij de WK steken in de halve finales, maar hij wist zich wel te plaatsen voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Kamminga liet bij de wereldbeker in Boedapest zien in grote vorm te steken. Hij scherpte vrijdag zijn Nederlands record op de 100 school aan tot 59,05 en een dag later onttroonde hij Ties Elzerman als recordhouder op de 50 school (27,00). Kamminga sloot het evenement in de Hongaarse hoofdstad vandaag in stijl af.

‘Kromo’ derde op 100 vrij

Ranomi Kromowidjojo eindigde op de 100 vrij als derde in 53,81 seconden. De Australische Cate Campbell pakte de winst in 53,00, Michelle Coleman uit Zweden tikte als tweede aan (53,45). Kira Toussaint (zesde in 55,57) en Kim Busch (achtste in 56,86) zwommen ook de finale.



Kromowidjojo en Toussaint wonnen samen met Kamminga en Maarten Brzoskowski de finale van de 4x100 meter wisselslag in 3.48,03. Brzoskowski eindigde als laatste in de finale van de 200 vrij, waarin de jonge Luc Kroon maar net naast een medaille greep (vierde in 1.48,55). Danas Rapsys uit Litouwen zegevierde in 1.45,97.



Toussaint verbeterde vrijdag in Boedapest met 27,68 het 10 jaar oude Nederlands record van Hinkelien Schreuder op de 50 rug en een dag later scherpte ze haar eigen recordtijd op de dubbele afstand aan tot 59,56.