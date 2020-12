Deze sporticonen ontvielen ons in 2020: van Pluisje tot Kobe

24 januari: Rob ‘Robbie’ Rensenbrink (72), voetballer, met Nederlands elftal in WK-finale 1974 en 1978, legendarisch door schot op de paal, in België actief bij Club Brugge en RSC Anderlecht.



26 januari: Kobe Bryant (41), Amerikaanse basketballer, wereldwijd erkend als een van de grootste sporters van zijn generatie, overleed met zijn 13-jarige dochter Gianna bij een tragisch helikopterongeluk in Californië.

Volledig scherm Een muurschildering van Kobe Bryant in Los Angeles.. © AFP

16 februari: Barry Hulshoff (73), voetballer, won met Ajax drie keer de Europacup I en in 1972 de wereldbeker, kwam veertien keer uit voor Oranje.



28 april: Eddy Pieters Graafland (86), keeper bij het Nederlands elftal, Feyenoord en Ajax, geldt als een van de beste Nederlandse doelmannen ooit.



10 juli: Lara van Ruijven (27), schaatsster, won in 2019 als eerste Nederlandse vrouw wereldtitel shorttrack op de 500 meter. Ze overleed in een ziekenhuis in Perpignan na een stoornis aan haar immuunsysteem.

Volledig scherm Lara van Ruijven. © BSR Agency

12 juli: Wim Suurbier (75), voetballer, won met Ajax drie keer de Europacup 1, speelde zestig wedstrijden bij Oranje, waaronder twee (verloren) WK-finales, vormde komisch duo met Ruud Krol.



25 september: Frans Derks (89), scheidsrechter, drie decennia actief in het betaald voetbal, flamboyante tv-persoonlijkheid, voorzitter van FC Dordrecht.

13 oktober: Ab Krook (76), schaatscoach, topsportcoördinator bij schaatsbond KNSB, bondscoach, als coach/begeleider betrokken bij negen Olympische Spelen.



10 november: Charles Corver (84), internationaal toparbiter die vier Europese finales floot en actief was op meerdere eindtoernooien, werd vooral bekend door het incident in de halve finale van het WK 1982 toen hij een ‘aanslag’ miste van West-Duitsland-doelman Toni Schumacher op Franse speler Patrick Battiston.



16 november: Harry van Raaij (84), voorzitter PSV, in 2004 verkozen tot belangrijkste bestuurder uit de geschiedenis van het betaald voetbal, graag geziene gast in radio- en tv-programma’s.

Volledig scherm Harry van Raaij. © anp

18 november: Pim Doesburg (77), doelman bij PSV en Sparta, voetballer met de meeste wedstrijden (687) in de eredivisie, keeperstrainer bij Oranje, Sparta en Feyenoord.



25 november: Diego Armando Maradona (60), Argentijnse voetballegende, vaak in een adem genoemd met Johan Cruijff en Pelé. Bezorgde zijn land in 1986 de wereldtitel, speelde bij Argentinos Juniors, Boca Juniors, Napoli, FC Barcelona, Sevilla.



2 december: Frank Kramer (73), commentator Eurosport, presentator, zanger, voetbalde bij Telstar, MVV en Volendam, presenteerde Hints, Boggle, Sterrenslag, met groep Full House hit Standing on the Inside

Volledig scherm Inwoners van Napels rouwen om Diego Maradona. © AFP