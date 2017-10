'Didi' brengt Yankees bijna naar World Series

De 27-jarige oranje-international sloeg twee honkslagen en daarnaast ook nog een punt binnen in de vijfde inning. De Yankees leiden nu met 3-2 in de best-of-seven finaleserie van de American League. In de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) is de zesde wedstrijd in Houston.

De Cubs brachten de spanning in de serie woensdagnacht een beetje terug door een benauwde 3-2 overwinning op de Dodgers. Dat was de eerste nederlaag voor de Californische ploeg van deze play-offs. In de nacht van donderdag op vrijdag is in Chicago de vijfde wedstrijd in deze serie.