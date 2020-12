Dit zijn de 20 mooiste sportfoto's van 2020

Handbal­sters stellen ook in laatste EK-duel teleur

18 december De Nederlandse handbalsters zijn op het EK in Denemarken als zesde geëindigd. In de wedstrijd om de vijfde plaats werd ruim verloren. Rusland, dat na de uitschakeling voor de halve finales nog bondscoach Ambros Martin ontsloeg, was net wat effectiever in de afwerking en won met 33-27.