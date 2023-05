Dokter Epke Zonderland maakt zich zorgen over onze fitheid: ‘Het is straks echt niet meer te behappen’

Gunstige loting Oranje voor EK handbal, maar ook tegen land van bondscoach en titelverde­di­ger Zweden

De handballers staan tijdens het EK in Duitsland, over acht maanden, tegenover Zweden, het land van bondscoach Staffan Olsson. Dat heeft de loting voor het toernooi, woensdag in Düsseldorf, uitgewezen.