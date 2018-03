Donar naar laatste acht Europa Cup

Donar had de thuiswedstrijd in MartinaPlaza al overtuigend gewonnen met 103-76 en was ook sterker in het uitduel. De eindstand na de reguliere speeltijd was 69-76. Drago Pasalic was de uitblinker met 20 punten. Arvin Slagter droeg 13 punten bij; hij mikte drie keer een driepunter raak.