Doncic blijft imponeren bij de Dallas Mavericks

Hassan kiest voor WK halve marathon

12 december Sifan Hassan doet komend voorjaar een gooi naar de wereldtitel op de halve marathon. Dat zei ze in Ede op het Atletiekgala, waar ze voor het tweede achtereenvolgende jaar werd uitgeroepen tot beste Nederlandse atlete van het jaar. Het WK halve marathon is op 29 maart in het Poolse Gdynia.