Dopingwaakhonden: Rusland weren van Winterspelen 2018

Klamer mikt op podium in Rotterdam: 'Ga vooral genieten'

12:12 Triatlete Rachel Klamer wil zaterdag vlammen tijdens de grote finale van de World Series in Rotterdam. Ze gaat op het parcours in het hartje van de havenstad voor het podium, maar is voorzichtig. ,,Het is me tot nog toe pas één keer gelukt bij de eerste drie te eindigen'', zegt de nummer 10 van de Olympische Spelen in Rio.