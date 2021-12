Dopingzondaar opent jacht op wereldrecord Usain Bolt: ‘Wil een legende worden’

Samenvatting Handbal­sters Oranje houden kans op plaats in WK-kwartfina­le dankzij remise tegen Zweden

De handbalsters van Oranje zijn bij het WK in Spanje nog in de race voor een plaats in de kwartfinale. In de eerste belangrijke wedstrijd van het toernooi werd Zweden knap beteugeld (31-31).

7 december