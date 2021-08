Douma en Lau veroveren Nederlandse titels op 10 kilometer

Lau maakte er een lange solo van en won de titel in 33.26. Julia van Velthoven pakte het zilver in 33.58 en Tirza van der Wolf bemachtigde met haar tijd van 34.08 de bronzen medaille.



Douma liep zo’n beetje in zijn achtertuin. De 28-jarige Zaandammer was gebrand op de titel, omdat hij Nederlands recordhouder is op de 5 kilometer (13.27) en de 10 kilometer (28.08). Hij werd deze zomer ook voor de vierde keer Nederlands kampioen op de 1500 meter op de baan, maar wist zich niet te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.